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Akşener, Şanlıurfa'da böyle karşılandı

Akşener yarın da Mardin'de olacak

11 Mart 2021 15:26

İyi Parti lideri Meral Akşener, memleket gezilerine Şanlıurfa ve Mardin'de devam ediyor. Akşener Şanlıurfa'da 400 aracı aşkın bir konvoyla karşılandığı belirtildi. Hilvan, Eyyübiye, Viranşehir ilçelerinde esnaf ziyaretleri yapacak olan Akşener’in güneydoğuda gerçekleştireceği esnaf ziyaretleri iki gün sürecek. Akşener yarın ise Mardin'de olacak.
 
Şanlıurfa'da da esnaf ziyaretinde bulunan Akşener esnafın sorunlarını dinledi. 

Bir esnaf Akşener'e "Bizim şuan en büyük sıkıntımız TEDAŞ" dedi. Diğer esnaflar da Akşener'e işlerin iyi olmadığından, çocuklarının işsiz olduğundan dert yandı. 

 

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