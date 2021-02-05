Akşener, saldırıya uğrayan gazeteci Uğuroğlu'nu ziyaret etti

05 Şubat 2021 12:43
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikyabır ile birlikte Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nun Ankara’daki evine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramıştı, saldırganlardan O.K.Y’nin MHP’li Etimesgut belediyesinde güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıkmıştı.
Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...
© Tüm hakları saklıdır.