Akşener pazara çıktı, yaptığı hesabı paylaştı: Enflasyon yüzde 50,76

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yürüttüğü “Vatandaşın Gerçek Enflasyonu” çalışması kapsamında alışverişe çıkarak, alışveriş sonrası yaptığı hesapla kendi Kasım ayı yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK'in Kasım ayı yıllık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından İyi Parti'nin bir yıldır sürdürdüğü, “Vatandaşın Gerçek Enflasyonu” çalışmasının Kasım ayı sonuçlarını parti lideri Meral Akşener ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır birlikte hesapladı. İyi Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yıllık enflasyonun yüzde 50,76 olduğu belirtildi.

Bunun üzerine videoda Akşener, "Sayın Erdoğan'ı üzmeyen TÜİK ise utanmadan yıllık enflasyon rakamını yüzde 21,31 açıklayarak yine görevini başarıyla tamamladı..." notunu düştü.

TÜİK Kasım ayı enflasyonunu yüzde kaç açıklamıştı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre tüketici fiyatları Kasım'da yıllık yüzde 21,31 arttı. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Üretici fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 54,62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu rakamların ardından tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki fark rekor kırdı.