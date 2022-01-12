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Meral Akşener partisinin, KYK borçluları için çözüm programını anlattı

"Gençlerimiz yetenekleri, uygunlukları, istekleri doğrultusunda haftada en az bir gün 1-2 saat boyunca çalışarak borçlarını ödeme şansına sahip olacaklar"

12 Ocak 2022 12:01

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, 'KYK borçlarının sosyal osrumluluk projeleri kapsamında geri ödenmesi' programını anlattı. 

KYK borcu olan ve iş bulamayan gençler için projesini anlatanAkşener ” Kredi borcu olan gençlerimizin istedikleri taktirde borçlarının çok büyük bir kısmını sosyal sorumluluk projelerinde çalışarak ödemelerini öneriyoruz. Bu programda yararlanmak isteyen gençlerimiz yetenekleri, uygunlukları, istekleri doğrultusunda haftada en az bir gün 1-2 saat boyunca çalışarak borçlarını ödeme şansına sahip olacaklar.” dedi.

2021’in Mart ayı itibariyle devlete borçlu öğrencilerin sayısının 5 milyonu aştığını, 300 binden fazla öğrencimiz hakkında ise icra takibi veya yasal işlem başlatıldığını belirten Akşener, "Gençlerin aldıkları kredi miktarının büyük bir kısmı devlet yurdu bile olsa yurt ücretlerine gidiyor. Örneğin bugün 850 lira alan bir öğrenci, 200-400 lirasını yurda ayırıyor. Eline kalan para ise devlet yurtlarındaki yemeğe bile yetmiyor" dedi. 

KYK mağdurlarının sesini duyurmak için, Uğur Yavaş isimli vatandaşı kürsüye çıkaran Akşener, ardından partisinin 'KYK borçlarının sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geri ödenmesi' programını anlattı.  

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