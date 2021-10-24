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Akşener: Ömer'in yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz!

24 Ekim 2021 17:07

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyadan bir video paylaşarak "Ömer'in yolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz!" dedi. 

İyi Parti lideri Akşener'in sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı. "Tarih boyunca sana kalan mirası bir düşünsene" cümlesiyle başlayan videoda, İslam tarihindeki önemli kişiliklerden başlayarak, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine damgasını vurmuş çeşitli isimler anıldı. 

 'Ömer'in Yolu' isimli videoyu Akşener, "Milletimize adil ve hür bir yaşam sunmak, memleketimize huzur ve bereket getirmek için çok çalışacağız. Bu kararlılıkla, #ÖmerinYolunda Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz!" notuyla paylaştı. 

meral akşenerakşeneriyi partiömerin yolu

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