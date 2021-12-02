Akşener'den erken seçim çağrısı: Liyakatli kadrolarımızla, çözümlerimizle biz hazırız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında yaptığı konuşmada erken seçimi işaret ederek "Liyakatli kadrolarımızla, projelerimizle, çözümlerimizle biz hazırız. Evet, ekonomik kriz, yokluk, yoksulluk var. Evet; haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik var. Ama kimse merak etmesin, biz çözeriz!" dedi.

İyi Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Akşener'in iktidara erken seçim çağrısına yer verilirken "Liyakatli kadrolarımızla, projelerimizle, çözümlerimizle biz hazırız. Evet, ekonomik kriz, yokluk, yoksulluk var. Evet; haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik var. Ama kimse merak etmesin, biz çözeriz!" notu düşüldü.