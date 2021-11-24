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Akşener, kürsüyü atanamayan öğretmene bıraktı: Her şey keyfi, kural yok; markette, kafede, inşaatta çalışmak için mi öğretmen olduk

"24 Kasım’da bileğimizin hakkıyla kazandığımız sınavlardan mülakat denen torpillerle elenmemizi mi kutlayalım?"

24 Kasım 2021 12:16

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüyü atanamayan öğretmen Ekrem Demir'e bıraktı. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kürsüye çıkan Demir, atanamayan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. 

KPSS ile atanan öğretmen ile ücretli öğretmenlerin yaşadıkları ekonomik sorunları da dile getiren Demir, "Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılında ücretli öğretmenlerin ücretini saat başı 19 TL olarak belirledi. Bir ayda 120 saat çalışan ücretli öğretmenin aylık ücreti yaklaşık 2.200 TL"  dedi.

Atamayan öğretmenlerin başka meslekler yapmak zorunda kaldıklarını da belirten ve taleplerini de dile getiren Demir, "Markette, kafede, inşaatta çalışmak için mi öğretmen olduk?" diye sordu. 

Mülakat sistemini de eleştiren Demir, "Her şey keyfi, kural yok" diyerek  "24 Kasım’da bileğimizin hakkıyla kazandığımız sınavlardan mülakat denen torpillerle elenmemizi mi kutlayalım?" diye konuştu. 

 

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