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Akşener: Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire gri listeye girdik

"İşte size uçacağımızı söyleyen Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi"

27 Ekim 2021 18:33

Sosyal medya hesabından partisinin bugünkü grup toplantısından bir kesit paylaşan İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire gri listeye girdik" dedi. 

Akşener paylaşımına "Kabile reisi gibi devlet yönetmeye kalkan sayın Erdoğan’ın; Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire Gri Liste’ye girdik. İşte size uçacağımızı söyleyen Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Çamaşır suyu reklamı değil, Ak Parti iktidarı…" notunu düştü. 

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