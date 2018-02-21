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Akşener 'istişare yemeğinde' 300 siyasetçi ile bir araya geldi

21 Şubat 2018 15:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ANAP, DSP, MHP, DYP ve AKP'de siyaset yapmış, aralarında bürokrat, milletvekili ve bakanlarında bulunduğu 300 isim ile 'istişare yemeği'nde bir araya geldi. Bu toplantıya ihtiyaçlarının bulunduğunu söyleyen Akşener, "Sizler büyük bir çoğunluğunuzla birlikte mecliste görev yaptık. Beraber görev yapmadığımız büyüklerimizi de öteden tanıyorum. Bugün bu davetin sebebi, sizleri dinlemek, bir genç bir siyasi partiyiz, yol yürümeye başladık, bu yolda karşılaşabileceklerimizi, öngörülerinizi, tavsiyelerinizi ve eleştirilerinizi dinlemek üzere bir araya geldik" diye konuştu.

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