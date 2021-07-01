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Akşener'in ziyaret ettiği esnaf derdini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Akşener de esnafa sarılarak teselli etti

01 Temmuz 2021 14:46

Kocaeli Gebze'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaret ettiği çiçekçi dükkânı işleten bir kadın 2 yıldır zorluklarla mücadele ettiğini söyleyerek gözyaşların tutamadı. Akşener de esnafa sarılarak teselli etti.

Akşener’in Kocaeli’de ilk durağı Gebze ilçesi oldu. Burada bir giyim dükkânına giren Akşener esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnaf, “Yaklaşık bir buçuk yıldır dükkanımızı sürekli aç, kapa yapmak zorunda kaldığımız için diğer tüm esnaflar gibi sıkıntılı süreçler geçirdik. Şimdi tamamen açıldık ümit ediyorum ki işlerimiz iyi olur. Bu ülke bizim, gidecek yerimiz yok. Biz para kazanalım ki istihdam yaratalım, vergi ödeyelim ülkemiz kalkınsın. Eğer istihdamda bir eksikliğimiz varsa bu da tüm Türkiye’nin sorunudur” dedi.

Pandemiden dolayı 2 senedir zorluklar yaşadığını ama mücadele etmeye devam ettiğini söyleyen çiçekçi dükkânı esnafı ise göz yaşlarını tutamayarak Akşener’e dertlerini anlattı. Annesi ve babasına bakmak zorunda olduğunu söyleyen esnaf eti sadece kurban bayramından kurban bayramına alabildiğini söyledi.

Akşener’in esnafa sarılması üzerine duygusal anlar yaşandı, esnaf gözyaşlarını tutamadı. 

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