Akşener'in kürsüyü bıraktığı öğrenci KYK yurdunu anlatıyor: 120 kişi çok kötü kokan 4 tuvalet, 4 banyo kullanıyoruz, barınamıyor, beslenemiyoruz

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüyü KYK yurdunda kalan üniversite öğrencisi Deniz Barış Çatal'a bıraktı. Kürsüde öğrencilerin yaşadığı sorunları anlatan Çatal, kaldığı KYK yurdunda yaşanan sorunları dile getirdi.

Üniversitede ve KYK yurdunda yaşadığı sorunları anlatan Çatal, 2 bin kişilik yurtta bir odada 6 kişi kaldıklarını söyleyerek "Kişi başına 3 metrekare alan düşüyor. Bir tabuttan hallice olan bu alanda devlet bize bunu mu reva görüyor diye düşünmekten bazen kendimi alamıyorum" dedi.

Aynı katta 120 kişi kaldıklarını söyleyen ve "120 kişi, çok kötü kokan 4 tuvalet, 4 banyo kullanıyoruz" diyen Çatal, "Yaklaşık 4 aylık KYK deneyimim sırasında yakın arkadaşlarımdan 14 kişi Covid-19'a yakalandı" diyerek karantina koşullarının da yetersiz olduğunu dile getirdi.

Bir arkadaşının yurtta kaptığı hastalığı annesine bulaştırdığını ve annesinin hayatını kaybettiğini belirten Çatal, "Benim 20 yaşındaki arkadaşımı öksüz bırakan kim? Bunu merak ediyorum" diye sordu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde öğrencilerin belediyenin verdiği yemek için saatlerce uzun kuyruklarda beklediğini söyleyen Çatal, "Biz barınamamak bir yana geçinemiyoruz da" dedi.

Çatal'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Akşener, "Bu gencin burada bu şekilde konuşturduk biz, biz derken kürsünden bahsetmiyorum. Bu gençleri bu hisleri hissetmeye mahkum ettik biz. Yazıklar olsun hepimize" diye konuştu.

Öğrencinin konuşmasının ardından kürsüye yeniden geçen Akşener, İstanbul Çemberlitaş KYK Kız Yurdu ve Fatih KYK Kız Yurdu’ndan iki fotoğraf gösterdi.

Akşener, "Gördüğünüz üzere, sanki bir hapishane koğuşuna bakıyormuşsunuz gibi. İşte size, iktidarın, gençlerimize, genç kızlarımıza, reva gördüğü yaşam alanları…" dedi.