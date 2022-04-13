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Akşener'in kürsüye çıkardığı kiracı: Mal sahibi olmanın hayal olmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum(!)

"Yakın zamanda gider kalemlerine bile eklemediğimiz kira giderleri şu an işyerlerini kapatmaya zorlayan bir gider haline gelmiş durumda"

13 Nisan 2022 10:36

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kira artışlarına dikkat çekerek kürsüyü Ankara'da hem işveren hem kiracı olan Alpcan Hazar isimli vatandaşa bıraktı. Kürsüde Ankara'da kiracısı olduğu 3 iş yerinin kiralarına yapılan zamları anlatan Hazar, yüksek fatura giderlerine de dikkat çekip işverinin yükünün arttığını belirterek "Mal sahibi olmanın hayal olmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum(!)" ifadelerini kullandı. 

7 bin TL'lik kirasının 25 bin TL'ye yükseltildiğini,  bir başka işyerinin kirasının da 4 kat yükseldiğini ifade eden Hazar, geçen yıl mart ayında ödediği 4 bin 900 TL'lik elektrik faturasının ise bu yılın aynı ayında 27 bin 600 lira geldiğini söyledi. 

Hazar, "Şimdi soruyorum, kimsenin önünü göremediği, piyasada sıcak paranın kalmadığı bir dönemde üstüne de böyle engeller çıktığında bir yönetici ne yapmalı?" diye sordu. Hazar, konuşmasının devamında "Artan giderlerden dolayı firmaların istemeyerek de olsa işçi çıkarmak zorunda kaldığı ve kapasitesini daralttığını görmek bu kadar mı zor" dedi. 

Esnafın kira artışlarından dolayı ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Hazar, "İşyerlerini kapatmaya zorlayan bir durum var. Yakın zamanda gider kalemlerine bile eklemediğimiz kira giderleri şu an işyerlerini kapatmaya zorlayan bir gider haline gelmiş durumda. Bizzat çevremde kira artışları nedeniyle personel çıkarmak zorunda kalan veya işyerini kapatmak zorunda kalan insanlar var" dedi. 

 

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