Akşener’in konuştuğu öğrenci: Tıp Fakültesi okuyan öğrencilerin neredeyse tamamı yurt dışı düşünüyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Antalya’daki esnaf ziyareti sırasında konuştuğu Tıp Fakültesi öğrencisi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Giderlerse gitsinler, biz asistan doktorlarımız ile devam ederiz” sözlerine yanıt verdi. Öğrenci, “Pratisyen hekimler ile devam edeceklerini söylüyorlar ama hem hasta bakım oranı yüzünden, hem fiyatlar yüzünden açıkçası Tıp Fakültesi okuyan öğrencilerin neredeyse tamamı yurt dışı düşünüyor” dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı burs ve yurtlarda yaşanılan sıkıntıları da dile getiren öğrenci, Tıp Fakültesi’nin eğitim-öğrenimine daha erken başladığını söyleyerek, yurt odası bulma konusunda sıkıntılarını dile getirdi. KYK burslarında yaşanan artışa rağmen yemekhanelerdeki yemeklerin gramajlarının düştüğünü ve fiyatlarının da arttığını ifade etti.

Burslar 650’den 850’ye yükseldi KYK gramajları azalttı

Meral Akşener’in sosyal medya hesabından paylaştığı konuşmada Tıp Fakültesi öğrencisi şunları söyledi:

“Tıp Fakülteleri normal eğitim öğretim dönemine göre erken açılıyor. O yüzden KYK sorunları yaşadık. KYK açıklanmadı ama bizim eğitim-öğretimimiz başladı. Ardından KYK açıklandı, yedeklere düştük. Ve gerçekten KYK yetersizliği konusunda şu an çok fazla yatak sıkıntısı var ve ayrıca KYK’da yemek desteğini artırdıklarını söylediler. Fakat şu an arttığından beri KYK’da daha fazla ücret ödüyoruz. Gramajlar düştü fakat yemek ücretleri sabit kaldı. Ardından burslar 650’den 850’ye yükseldi. Fakat KYK’daki zam oranı daha fazla oldu, artı gramajları azalttılar.

Barajı kaldırdıkları için çok fazla öğrenci geliyor

Onun haricinde KYK’larda şu an Ramazan’da sıra çok fazla. İki tane kasa var ve binlerce öğrenci geçiyor şu an. Yeni yurt açtıklarını söylüyorlar fakat eski yurtları hala devam ettiriyorlar. Mesela erkek yurdu vardı 6 kişilik. Orada pandemi şartları gereği 6 kişi bir odada kalamıyorduk ama ona rağmen devam etti bu sıkıntı. Şu an yeni yurtlar açılıyor fakat yine yetersiz kalıyor. Çünkü üniversiteye barajı kaldırdıkları için üniversite şu an öğrencileri çok daha fazla geliyor.

Tık Fakültesi okuyan öğrencilerin neredeyse tamamı yurt dışı düşünüyor

Onun haricinde mesela ben Tıp Fakültesi okuyup, öğrencisi olduğum için doktora şiddet konusunda çok fazla yurt dışına giden arkadaşlarımız oluyor. Ve pratisyen hekimler ile devam edeceklerini söylüyorlar. Fakat şu an açıkçası Tıp Fakültesi okuyan öğrencilerin neredeyse tamamı yurt dışı düşünüyor. Çünkü hem hasta bakım oranı yüzünden, hem fiyatlar yüzünden açıkçası çok fazla şu an yurt dışına istek var."