Akşener'in dinlediği vatandaş: Köylü milletin efendisiydi, kölesi oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kayseri’de dinlediği bir yurttaş; “Hayvancılık bitecek, köylü bitecek şehirdeki insan ne yapacak? Aç kalacak. Köylü milletin efendisiydi, köylü milletin kölesi oldu” dedi. Akşener’e dert yanan bir esnaf ise “Elektrik geliyor bin 279 lira, 500 lira gelen dükkana. Ben çoluğuma çocuğuma taş mı götüreceğim? Yazık, günah. Bugün 4 tane müşteri geldi. 50 liraya sattığımız helva 110 lira şu an. Kime ne diyeceğiz” diye konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri’de esnafın ve yurttaşların dertlerini dinledi. Akşener önce çiftçi nüfusunun yoğun olduğu Tomarza ilçesine giderek buradaki yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Daha sonra Bünyan’daki esnafı ziyaret eden Akşener son olarak Kayseri’nin merkezinde bulunan Sivas Caddesi’ne gelerek halka seslendi ve esnafı gezdi.

Akşener’in Tomarza’da ziyaret ettiği bir esnaf, “İş yok, pahalılık çok. Çaya, şekere, yağa gücümüz yetmiyor. Emekli maaşım var burayı çalıştırıyorum ve geçinemiyorum. Şu anda zarar ediyoruz, buna bir çare artık sizsiniz” dedi.

Tomarza’daki bir çiftçi, “Zam üstüne, zam geliyor, hayvanlarımızı satacağız alan yok. Hayvancılıktan mı vazgeçeceğiz, tarımdan mı vazgeçeceğiz” diye konuştu. Akşener, “Bu ucube sistemden vazgeçeceğiz, bunları göndereceğiz beraberce” diye yanıt verdi.

10 senedir hayvancılık yaptığını belirten bir yurttaş Akşener’e; “Şu an elimde 15 tane mal var, onları da bugün yarın satacağım çünkü 350 lira bir torba yem, gücümüz yetmiyor, mazot dersen keza o da öyle 20 liradan aşağı düşmüyor. Hayvancılık bitecek, köylü bitecek şehirdeki insan ne yapacak? Aç kalacak. Köylü milletin efendisiydi, köylü milletin kölesi oldu” dedi.

"Çoluğuma çocuğuma taş mı götüreceğim?"

Akşener’in Bünyan’da, “işleriniz nasıl” diye sorduğu bir esnaf şunları söyledi:

"Alım gücü yok, 15 lira satmamız gereken yumurta 45 lira, 17 liraya sattığımız tüm tavuğun kilosu 40 lira. Kanatın kilosu 50 lira. Kahve (türk kahvesi) bildiğimiz kahve 6 liraydı şu anda 15 lira. Çağ mı atladık başkanım, bittik. Elektrik geliyor bin 279 lira, 500 lira gelen dükkana. Ben çoluğuma çocuğuma taş mı götüreceğim? Yazık, günah. Bugün 4 tane müşteri geldi. 50 liraya sattığımız helva 110 lira şu an. Kime ne diyeceğiz.”

Bünyan’daki bir çiftçi ise “Hacizler, icralar, bahar geldi gübre alınacak mazot yok, bunlar dile gelsin. Tarım Kredi’den hiç kimse gübre, mazot alamıyor. Çiftçi çok zor durumda, borç batağında, tefeciye gidip faizli para alacak yoksa bu gübreyi, yakıtı alamayacak. İcradaki traktörler ne olacak, kooperatif unutuldu, Bünyan unutuldu sizde gelmeseydiniz" ifadelerini kullandı.

Akşener, Kayseri ziyaretini şehrin merkezinde bulunan Sivas Caddesi’nde halka hitaben yaptığı konuşma ile esnafı gezerek sonlandırdı. Akşener, Kayseri merkezde kendisini dinlemek için toplanan kalabalığa şöyle seslendi:

“Bugün, bu saatte, burada, benimle beraber olduğunuz için, zamanınızı bize ayırdığınız için haklarınızı helal edin. Allah beni sizlere karşı mahcup etmesin. Cenab-ı Hak haramzadelerden eylemesin. Kul hakkı yiyenlerden eylemesin. Sizin hakkınızı başkalarına verenlerden eylemesin. Size göz göre göre yalan söyleyenlerden eylemesin. Şimdi, iki yılı aşkın bir süredir esnaf esnaf, dükkan dükkan, il il, ilçe ilçe geziyorum. Ağalar bundan çok rahatsız. Çünkü, alıştılar bizi birbirimize düşürerek iş görmeye, bedavadan ucuz, emeksiz, oylar almaya… Ama devran döndü. Artık bu milletin sesini duyuran bir siyasi parti var, o da İYİ Parti. Ben o dükkanların içinde, neler gördüm. 92 puan alıp, atanamayan oğlu için; buna karşılık 58 puan alıp atanan tanıdığı olan anneler babalar gördüm, onlar için ağlayan anne babalar gördüm. 92 puan almış, mülakattan elenmiş, bundan binlercesini gördüm. Atanamayan öğretmenler gördüm. Hakaret edilen EYT’liler gördüm; gebe hayvanını besleyemediği için kesime gönderen besiciler gördüm. Bu sene Nisan ayında, tarlasına gübre atıp atamayacağını belli olmadığı için ağlayan çiftçiler gördüm.

"Ekemiyoruz, biçemiyoruz, çocuğumuzu geçindiremiyoruz"

Akşener’in Kayseri’deki konuşması sırasında söz alan bir yurttaş Sivas’tan geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Ben ekip biçen bir çiftçiyim. Sizin şeker fabrikaları satılırken gösterdiğiniz hassasiyeti çok iyi biliyorum. Mazota ne koyacağız, gübreye ne koyacağız, tohuma ne koyacağım. Evimizdeki tarlaya gidemezken Afrika’da tarla aldık diyenlere, Sudan’da tarla aldık diyenlere söylüyorum, tarlaya gidecek mazot bulamıyoruz. Bu çiftçi bu traktörleri yarın satacak, ekemiyoruz, biçemiyoruz, çocuğumuzu geçindiremiyoruz. Nerede bu devlete, nerede hükümet. Bir çiftçi olarak üretmek istiyoruz, ben niye 2017’den beri şeker pancarı ekemiyorum? Hani satılan şeker fabrikaları 5 yıl devlet garantisindeydi.”

Akşener ise konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biraz evvel tam şuraya inerken 28 yaşındaki genç bir delikanlı durdurdu ve bin kovan arısı varmış, şeker alamadığı için arıları ölüyor ‘Evimi sattım’ dedi. Ne kadara sattın dedim, “800 bin liralık evimi 600 bin liraya sattım şeker almak için şeker bulamıyoruz” dedi. Şeker fabrikalarını göz göre göre sattılar, ne için sattılar? Yandaşlarının cebine koysunlar diye sattılar. Şimdi seçime 1 yıl kaldı, velinimet olduğunuzu göstereceksiniz. Size maraba muamelesi yapanlara öyle bir Osmanlı tokadı atacaksınız ki soluğu sandık dışında alacaklar.”

Akşener’in Kayseri merkezde ziyaret ettiği kuruyemiş dükkanı işleten baba ve oğul işlerin sakinliğinden yakındı. Lambaları yakmaya tereddüt ettikleri belirten esnaf, “800 liradan başladı 2 bin 500 lira elektrik geldi” dedi. 40 yaşında olduğunu söyleyen dükkan sahibinin oğlu ise “Babam söyledim görmüşsün göreceğini, ben 40 yaşına kadar böyle bir düzenin içine girmedim, görmedim de. Akşamları eve gidiyorum, muhabbet ediyoruz babam olsun, eşim olsun tebessümüm gitti, mutlu değilim” dedi. Dükkan sahibi esnaf ise “Stresten burnum kanadı, ister istemez takıyorum” dedi.

Dükkan sahibinin oğlu ise karışık kuruyemiş ürününü göstererek; “Başkanım şunu biz 110 liradan satıyoruz, altınla yarışacağız neredeyse. Kiloluk müşterimiz bitti” diye dert yandı.

Kaynak: ANKA