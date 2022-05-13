Akşener'in dinlediği esnaf: Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Yazık değil mi?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2020 yılında başladığı farklı illerdeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Akşener, bugün esnafın sorunlarını dinlemek için önce Karaman’a daha sonra da Mersin’in Mut ilçesine geldi. Mut’ta önce yurttaşlara hitap eden Akşener, daha sonra, esnafı ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Mersin Mut’ta dinlediği esnaf; dükkanının elektrik faturasına isyan ederek; “Normalde bin 500 lira gelen fatura 4 bin 665 lira şu anda, biz esnaf bittik. Esnaf kan ağlıyor. Sağ olsun Recep ağa piyasayı bitirdi. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Yazık değil mi?” dedi.

Akşener, fatura ödeme merkezini ziyaret etti ve “İşler nasıl?” sorusunu yöneltti. İşletmeci, “Elektrik fatura ödeme merkezi olarak köylülerimizin faturaları çok yüksek geldiğinden dolayı çok şikayet oluyor. Bunları Meclis’te daha çok bilgilendirme yaparsanız köylülerimiz, çiftçilerimiz adına çok seviniriz. Örnek veriyorum bin liralık bir fatura 3 bin liraya çıktı. Bahsetmiş olduğum tarımsal sulama” yanıtını verdi.

Akşener’in “Veresiye defteriniz var mı sorusuna” eczacı “Var” diye cevap verdi. Akşener, “Doktorun yazdığı ilacın katkı payı, diyelim ki 60 lira tutuyor, alamadan gidiyor diyorlar, öyle mi” sorusuna ise eczacı “Evet gittikçe kötüleşiyor, çok kötü durum. Yarısını veriyor, yarısını yazdırıyorlar” diye karşılık verdi. Akşener, “Bunlar büyük rakamlar değil 50 liradan, 60 liradan bahsediyoruz. Biz Mut’tayız çiftçiliğin, üretimin olduğu bir yerdeyiz buna rağmen gelinen nokta. Bu nedir elektrik parası, gübrenin parası” dedi.

(ANKA)