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Akşener ile kuyumcunun dikkat çeken diyaloğu: Ağlatacaksın beni

"Sizin için müşteri velinimetse, seçmen de velinimet"

28 Ağustos 2020 17:45

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretini İstanbul’da sürdürdü. Üsküdar’da bir esnafla Akşener arasında yaşanan 'sine-i millet' diyaloğu dikkat çekti. 

“Biz size sahip çıkanlardanız"

Ziyaret sırasında bir esnaf Akşener’e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısını kast ederek “Size ‘eve dön’ dediler ya, bir esnafla konuşmanızda ‘şu bacınıza bir sürü şeyler söylediler, sahip çıkmadınız’ dediniz. Biz size sahip çıkanlardanız. Size dönecek ev lazımsa sine-i millet var. Sakın bir yere dönmeye falan çalışmayın. Bizim kapımız, sine-i millet sonuna kadar açık” dedi.

Akşener de kuyumcuya “Oğlum ağlatacaksın beni be” diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben ihanet etmem. Allah beni sizlere karşı utandırmasın. Bu mücadele sizin için. Milletvekili değilim, ben hiçbir şey değilim. Öyle bir talebim de yok. Ben şimdi geldim ya buraya, bak başkaları da gelecek. Ben öyle bir rekabet oluşturmaya çalışıyorum. Sizin için müşteri velinimetse, seçmen de velinimet."

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