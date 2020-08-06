T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akşener ile Kıbrıs gazisi arasındaki diyalog dikkat çekti: Bir 15 Temmuz gazisi...

06 Ağustos 2020 11:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında Kıbrıs gazisi olduğunu söyleyen bir kişi Akşener'e maaşının düşüklüğünden yakındı. Kıbrıs gazisi, "Bir 15 Temmuz gazisi 3 bin 650 lira aylık alıyor, benim aldığım 3 aylık maaş 2 bin 980 lira, bu adalet midir? Biz Kıbrıs gazileri hakikaten sürünüyoruz" sözlerine Akşener, "Ben bunu bizzat dile getireceğim. Böyle birşey olur mu ? Can cepte siz Kıbrıs'ta savaştınız" diyerek karşılık verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün Nevşehir’in ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak sorunlarını ve isteklerini dinledi. Ziyaret kapsamında bir ayakkabıcı dükkanına giren Akşener, eşiyle birlikte dükkan işleten Aynur Tekin’e pandemi sürecinde işlerin nasıl olduğunu sordu.

İşlerin kötü gittiğini söyleyen Tekin, “Söyleyecek çok şey var ama… Turizm çok kötü. Kiralarımız yüksek, devletin yardım etmesini istiyoruz. Bugün bir müşteri geldi, bir tane ayakkabı aldı. Ona da şükür diyoruz kirayı çıkardık. Pandemi nedeniyle dükkanı iki ay açmadık. Şükür iyi kötü emekliyiz. Emekli maaşı da bir insanı ne kadar geçindirir. Bağkur emeklisiyim,1.500 lira maaş alıyorum. Devletten maaşımızın iyileştirilmesini istiyoruz” dedi.

“Sizi, esnafları konuşmamız lazım"

Ziyaret amacını anlatan Akşener ise  “Biz gezimizi pandemiden önce başlamıştık. Biz ilçe esnafımızı geziyoruz. Orada sizi dinliyorum önerinizi tavsiyelerinizi taleplerinizi alıyorum. Ondan sonra bunu kamuoyuna mal ediyorum. Sizin sorunlarınıza dikkat çekiyoruz. Türkiye devamlı bir lüzumsuz gündemle gidiyor. Halbuki sizi, esnafları konuşmamız lazım” dedi.

“Biz Kıbrıs gazileri hakikaten sürünüyoruz"

Ziyaret sırasında Kıbrıs gazisi olduğunu söyleyen bir kişi Akşener’e maaşının düşüklüğünden yakındı. Kıbrıs gazilerinin durumunun çok kötü olduğunu aktaran gazi, “Ben Kıbrıs gazisiyim. Bir 15 Temmuz gazisi 3 bin 650 lira aylık alıyor, benim aldığım 3 aylık maaş 2 bin 980 lira, bu adalet midir? Ben sosyal medyada da bunu dile getirdim, internette de dile getirdim. Biz Kıbrıs gazileri hakikaten sürünüyoruz” dedi.

Sorunu gündeme getireceğini belirten Akşener, “Ben bunu bizzat dile getireceğim. Böyle bir şey olur mu. Can cepte siz Kıbrıs’ta savaştınız” dedi.

Ziyaret kapsamında bir hediyelik eşya dükkanına da giren Akşener’e dükkan çalışanı tarafından nazar boncuğu takıldı.

 

ETİKETLER

haberakşenerkıbrıs gazisidiyalogmeral kaşenergazi

Diğer Videolar

Yaşlı kadın, maske takmayanlara sitem etti; gözyaşlarına boğuldu

Kampçıların üzerine ağaç devrildi: Biri ağır, 4 yaralı

Ümit Can Uygun'dan Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf: Fazla alkollüydüm, bir kere vurunca bayıldı

Yüz yüze eğitim başladı; işte ilk günden manzaralar...

Türkücü avukat, şarkısına adliyede klip çekti

Anneleri kedi tarafından öldürülen yavru sincapları ilçe halkı sahiplendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama...

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlunun suda doğum fotoğrafları:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Songül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor...

"Beyin ameliyatı olan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildi"...

AKP'li ilçe başkanlığından kampanya: Üye olun, külliyede 1 gün geçirme...

Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlber Ortaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama...

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlunun suda doğum fotoğrafları:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24