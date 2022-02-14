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Akşener, huzurevinde yaşayan çiftin nikah şahidi oldu; ''Çok özel bir nikaha tanıklık ettim ben''

Akşener, huzurevinde yaşayan Ali Ekrem Demirhan ve Hidayet Adalet Güngören çiftinin nikah töreninde şahitlik yaptı

14 Şubat 2022 17:12

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da huzurevinde yaşayan Ali Ekrem Demirhan ve Hidayet Adalet Güngören çiftinin nikah töreninde şahitlik yaptı. Nikah defterini çifte veren Akşener, "Çok özel bir nikaha tanıklık ettim ben. 30 yıllık siyasi hayatımda çok uzun süredir nikahlarda nikah şahitliği yapıyorum. Ama ilk kez bu kadar duygulandığım, gerçekten çok duygulandığım ve mutlu olmanızı Allah’tan niyaz ettiğim bir nikahta tanıklık yaptım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün huzurevinde yaşayan bir çiftin, Ankara Vedat Dalokay Nikah Salonu'ndaki nikah töreninde şahitlik yaptı.

Akşener, imzaların atılmasından sonra çifte şunları söyledi:

“Çok özel bir nikaha tanıklık ettim ben. 30 yıllık siyasi hayatımda çok uzun süredir nikahlarda nikah şahitliği yapıyorum. Ama ilk kez bu kadar duygulandığım, gerçekten çok duygulandığım ve mutlu olmanızı Allah’tan niyaz ettiğim bir nikahta tanıklık yaptım. Çok çok mutlu olmanızı diliyorum. Yalnız ben kız tarafıyım damat bey kızımıza iyi bakın." 

Kaynak: ANKA

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