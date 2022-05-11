Akşener: Her bir siyasi parti olarak meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koymaya davet ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmadan bölümler içeren bir video yayınladı. Akşener, videoyu; “Suriyeli sığınmacılar ile ilgili; Meclisimizi; “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” üzerinde gerekli değişikliği yapmaya, Özel bir oturumla ve milletimizin gözleri önünde her bir siyasi parti olarak meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koymaya davet ediyorum” notuyla paylaştı.

Akşener’in paylaştığı grup konuşmasından şu bölümlere yer verildi:

"Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de kalması halinde, bu doğum hızıyla 2053 yılında Türkiye’nin nüfusunun 35 milyonu Suriyeli kökenli insanlardan oluşacak. Dolayısıyla demografi diye söylemlerimizin arkasında işte böyle bir sonuç var. Bütün bunları en ayrıntılı biçimde milletimizle peyderpey tartışacağız ve paylaşacağız. Bunun yanında, bu çalışmaları yaparken yapıcı siyaset anlayışımızın gereği olarak, yapılması gerekenler konusunda iktidarı uyarmaktan geri durmadık. Ezcümle; muhalefette olsak bile Türkiye’nin yönetimini devralmaya hazır bir siyasi partinin sorumluluğuyla hareket ettik ve edeceğiz. İYİ Parti olarak, ülkemizin her kritik meselesinde olduğu gibi sığınmacı ve kontrolsüz göç konusunda da makul, akılcı ve soğukkanlı bir yaklaşımla hareket etmeye devam edeceğiz."