T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akşener: Haram olsun, zıkkım olsun; bunun hesabını hep birlikte soracağız

"11 tane maaş alan yöneticiyi görmenizi engelliyorlar"

08 Eylül 2021 20:51

Samsun’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında kendisini takip eden kalabalığa seslenen İyi Parti lideri Meral Akşener, “Ben nasıl buraya geldiysem, ağaların tamamı gelecek. Bunu yapmadıkları takdirde sandıkta cezalandıracaksınız. ‘Şuculuk, buculuk’; senin oğlun işsizken, kızın atanamamışken, 5 tane maaş alan danışmanı görmeni engelliyorlar. 11 tane maaş alan yöneticiyi görmeni engelliyorlar" dedi. Halktan, ‘Haram olsun’ tepkisi gelmesi üzerine Akşener, "Hem de haram olsun, zıkkım olsun. Bunun hesabını hep birlikte soracağız” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da 2 gün boyunca gerçekleştireceği esnaf ziyaretlerine Çarşamba ilçesinde başladı.

“Hesabını birlikte soracağız"

Çarşamba ilçesinde halka seslenen Akşener şöyle konuştu:

"Ben çok iddialıyım. Seçmeni, el ele vereceğiz ve velinimet yapacağız. Ben nasıl buraya geldiysem, ağaların tamamı gelecek. Bunu yapmadıkları takdirde sandıkta cezalandıracaksınız. ‘Şuculuk, buculuk'; senin oğlun işsizken, kızın atanamamışken, 5 tane maaş alan danışmanı görmeni engelliyorlar. 11 tane maaş alan yöneticiyi görmeni engelliyorlar. (Halktan, ‘Haram olsun' tepkisi gelmesi üzerine) Hem de haram olsun, zıkkım olsun. Bunun hesabını hep birlikte soracağız."

“Oylarınızı bedavadan vermeyin"

"Seçim meydanlarında diyorlar ki, ‘3600 ek gösterge…' Yahu söz verdiniz kardeş. Sözünüzü tutun. Söz namustur. Seçimde verdiğiniz sözden bugün vazgeçtiyseniz eğer, hesabını sandıkta, 3600 ek gösterge sözü verdikleriniz soracak, sormalıdır. EYT'lilere söz verdiniz seçimlerde. Yaptılar mı? Yapmadılar. Oylarınızı bedavadan vermeyin. Çok pahalı hale getirin."

akşeneriyi partisamsun

Diğer Videolar

Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Türkiye’yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim videosu

Arabanın farlarını 30 saniyede çaldılar

Market açılışında indirim yapılınca izdiham oluştu

Akşener: İnsanlarımızın 1.500 lirayla geçinebileceğini düşünüyorsanız; neden saray danışmanlarına 5-10 yerden maaş veriyorsunuz?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ekim 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24