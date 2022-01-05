Akşener, grup toplantısında, yurt dışına giden doktorun mesajını dinletti: "Değersizlik ve çaresizlik hissi bizi başka ülkelere yönlendirdi"

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Türkiye'den ayrılarak İngiltere'ye yerleşen bir doktorun mesajını dinletti. Türkiye'de doktorluk yaptığı sırada İngiltere'ye yerleştiğini söyleyen Banu Solur, gidiş nedeninin çalışma koşullarının zorluğu, yaşadığı değersizlik ve çaresizlik hissi ile geleceğe ilişkin kaygıları olduğunu söyledi.

Türkiye'de birçok doktorun bu nedenlerle yurt dışına çıkma arayışında olduğunu söyleyen doktor Solur, "Şu anda özellikle geride bırakmış olduğum meslektaşlarım maalesef kalitesiz bir çalışma ortamı ile yüz yüzeler. Yetersiz maaşlar ve uzun mesai saatleri onları bitip tükenmenin eşiğine getirdi. Bunun bizde yarattığı şey daha çok değersizlik çaresizlik hissi ile geleceğe ilişkin belirsizlik. Bu bizi başka ülkelere yönlendirdi" dedi.

Solur, Türkiye'de çalışma isteklerinin olduğunu ancak tekrar güven ve huzur içinde çalışabilecekleri bir ortamın oluşmasını istediklerini söyledi.

Solur'un konuşmasının ardından Akşener, "İşte size AKP iktidarının doktorlarımıza verdiği değer ve sonuçları" dedi.

Mesleğini yurt dışında icra etmek için Türkiye'yi terk eden doktor sayısının bin 361 olduğunu söyleyen Akşener, Erdoğan'a seslenerek "Senin yüzünden sayın Erdoğan, çünkü sen bu insanlarımızın hayallerini çaldın. Çünkü sen 'iğne yapmaktan bile aciz' diyerek onların itibarları ile oynadın oyanamaya devam ettin" ifadelerini kullandı.