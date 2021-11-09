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Akşener, grup toplantısında Erdoğan için hazırlanan videoyu izletti

"Evet Lütfü Bey bir hata yaptı"

09 Kasım 2021 09:56

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumuhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı açıklamalardan derlenen bir video izletti. 

Akşener, Erdoğan'ın dün yapılan kabine toplantısının ardından İyi Parti'yi hedef almasına tepki gösterdi. İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir vatandaşa küfür etmesinin ardından gelen tepkilere de yanıt veren Akşener, "Evet Lütfü Bey bir hata yaptı, karşısındaki kadın olan genel başkanına ağza alınmayacak hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi" dedi. 

Akşener, Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama sırasında izlettiği videoya da göndermede bulunarak "Bugün biz de kendisinin hafızasını tazelemek üzere bir video hazırlattık" diyerek İyi Pati tarafından hazırlanan videoyu ekrana getirdi.

TIKLAYIN - Akşener: Lütfü Bey bir hata yaptı, koruma içgüdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi ama hislerine yenik düştü

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