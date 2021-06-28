Akşener: Gençleri ülkesine, çiftçileri toprağına küstürenlerin huzurlarını kaçırmaya devam edeceğim

İyi Parti lideri Meral Akşener, kendisine dert yanan vatandaşların videosunu "Gençleri ülkesine, çiftçileri toprağına küstürenlerin huzurlarını kaçırmaya devam edeceğim" notuyla paylaştı.

Akşener videoya "Vatan toprağı; 5 maaşlı danışmanlar, rant çetesi müteahhitler, tuhaf gelirli genel müdürlerle değil, Doğasıyla, mahsulüyle, mutlu insanlarıyla birlikte kutsaldır. Gençleri ülkesine, çiftçileri toprağına küstürenlerin rahatlarını bozmaya, huzurlarını kaçırmaya devam edeceğim" diye yazdı.

Akşener'in paylaştığı videoda, "Biz öldük, bittik" diyen bir vatandaş, "40 derece altında çalışıyoruz, elimize beş kuruş geçmiyor. Kurtarın bizi başkanım" ifadelerini kullandı.