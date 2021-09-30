Akşener esnaf ziyaretinde bir manavın bozulmaya yüz tutmuş muzlarını satın aldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir’den sonra Mucur ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Mucur’da “Başbakan Meral” sloganıyla karşılanan Akşener, girdiği manavdaki bozulmaya yüz tutmuş muzların tamamını satın aldı. Akşener, bir bakkalın küçük kızına broş ve küpelerini hediye etti. Küçük kız da Akşener’e çikolata verdi.



Akşener ile Muncurlu esnaf arasında yaşanan diyalog şöyle:

Muzları satın aldı

Akşener: İşler nasıl arkadaş?

Manav: Ne işi, iş yok, muzlardan belli olmuyor mu?

Akşener: Evet muzların hali perişan.

Manav: Alım gücünden dolayı muzlardan belli oluyor nasıl olduğu.

Vatandaş: AK Parti’yi bıraktım, sayın genel başkanım.

Akşener: Öyle mi?

Manav: Nasılsınız başkanım iyi misiniz?

Akşener: Ben iyiyim siz nasılsınız?

Manav: İyiyim şükürler olsun.

Akşener: İş olarak soruyorum.

Manav: İşler pek iyi değil.

Akşener: Dün burası ferah ferah geçindiren bir yerdi. Alım gücü düşmüş.

Vatandaş: Muzdan belli olmuyor mu başkanım?

Akşener: Ben o muzları aldırtacağım bizimkilere, alsınlar yesinler. Bedava gezmek yok, değil mi?

Manav: İyi gördüm başkanım sizi, ben eskiden bilirim.

Akşener: Eski takım benim.

Akşener: Ağlayacağız şimdi.

Akşener: Yalnız burayı bir… Esma Hanım, gel çabuk, biz çıktıktan sonra şu muzlardan al.

Manav: Yolun açık olsun, yolun açık...

AKŞENER TELEFONCU YUNUS ÇİĞDEM’İN DÜKKANINDA

Akşener: Burada ne iş yapılıyor?

Telefoncu: Telefon tamiri.

Akşener: Telefon tamiri yapıyorsunuz.

Telefoncu: Annem size çok selamı var, sizi çok seviyor.

Akşener: Ay hemen anneni ara, bir konuştur benle. Görüntülü konuşturursan memnun olurum.

Telefoncu: Cevap veremeyebilir.

Akşener: Olsun açarsa tesadüf eseri. Bu arada işlerin nasıl?

Akşener: Merhaba.

Telefoncunun Annesi: Merhaba nasılsınız?

Akşener: İyiyim çok teşekkür ederim, şimdi oğlunuzun dükkanına, ‘annem sizi çok seviyor’ dedi, ben de ara anneni bir konuşayım dedim. Adınız nedir?

Telefoncunun Annesi: Zümrüt Çiğdem.

Akşener: Ceviz mi yaptın, elleri şey, ceviz ayıkladın değil mi? Annen çok genç senin oğlum, valla iyi bakmışsın annene. Maşallahı var. Çok memnun oldum kardeşim. Bu arada beni unutma, Allah beni size karşı utandırmasın.

Telefoncunun Annesi: Ben sizi çok seviyorum gerçekten.



AKŞENER KURUYEMİŞÇİ DÜKKANINDA

Akşener: Yaşlar nasıl?

Kuruyemişçi: Biz 24 yaşındayız, anasınıfından beri beraberiz. Beraber büyüdük.

Akşener: Bir indirir misiniz göreyim suratınızı. Vay maşallah ay Allah bağışlasın. Evli misiniz oğlum?

Kuruyemişçi: İkimiz de bekarız.

Vatandaş: Öğrenci onlar da pandemide dükkanı açmışlar bir buçuk yıl önce.

Kuruyemişçi: Biz sıfırdan başladık.

Akşener: İşler nasıl?

Kuruyemişçi: Şu an işlerimiz normal.

Akşener: Şu anda evlerinizi geçindiriyor musunuz?

Kuruyemişçi: Ailelerimizle yaşıyoruz. Evde olsak çok zor. Tam pandemi döneminde açtık. Bizim sermayemiz yoktu. Biz kredi çekerek açtık. Pandemiye denk geldiği için sıkıntılıyız. Desteğimiz yok. Pandemi döneminde de almadık, esnafa gelen destekten de almadık. Desteğimiz sıfır.

Akşener: Müşteri durumu nasıl?

Kuruyemişçi: Potansiyelimiz iyi ama alışverişimiz yok.

Akşener: Ne kadar alışveriş eden oldu?

Kuruyemişçi: Toplasanız 30 kişi anca gelmiştir.

Akşener: Lira olarak ne alırlar? Ne kadarlık alırlar?

Kuruyemişçi: Kajunun kilosu 140 lira. 20 liralık anca alırlar.

Akşener: Kira mı burası?

Kuruyemişçi: 2 bin lira kira veriyorum.

Akşener: Ne kadar, tart bakalım, bu ne kadar? Satın alacağım oğlum.

Kuruyemişçi: Olur mu öyle şey?

Akşener: Karışmasana şimdi sen, beni neden zorluyorsun.

KÜÇÜK KIZA BROŞ VE KÜPELERİNİ HEDİYE ETTİ

Bir bakkal dükkanını ziyareti sırasında dükkan sahibinin küçük kızıyla Akşener arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Akşener, küçük kıza broş ve küpelerini hediye etti. Küçük kız da Akşener'e çikolata verdi.