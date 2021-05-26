Akşener, Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı: Hiç merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek, Rize'nin İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamayı paylaştı.

Paylaştığı video ile birlikte Erdoğan'ın yaşananlara ilişkin "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerine yanıt veren Akşener, "Sayın Erdoğan ve arkadaşları zor günler geçiriyor. Benim üzerimden sorulardan kaçıyor, iddiaları sektiriyorlar ama... Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmalarına asla izin vermem. Hiç merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gelmez" dedi.