Akşener'e şiir okuyan vatandaş: Ne Devlet Bahçeli ne de Erdoğan'ı, biz 10 liraya aldık patates soğanı

İzmir’deki esnaf ziyaretleri sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına gelerek bir vatandaş şiir okudu. Akşener şiirin Erdoğan'lı bölümünde gülümsedi.

Akşener'in gülümsedi yerde "Ne Devlet Bahçeli ne de Erdoğan'ı, biz 10 liraya aldık patates soğanı" sözleri duyuluyor.

Vatandaşın Akşener için yazdığı şiirin sonunda, "Yönetenler çıksın gitsin Saray'a, biz muhtaç kalalım yardıma paraya, bağrımdaki yaraya bak yaraya, Meral abla inşallah bir daha gelirsin buraya" dizeleri yer alıyor.