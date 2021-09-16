Akşener'e elindeki pos cihazını gösteren esnaf: 100 tane müşterimden 99'u kredi kartı kullanıyor

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir esnaf elindeki pos cihazını göstererek "100 tane müşterimden 99'u kredi kartı kullanıyor. Hepsi kredi kartı. Vatandaş derdini söylesin neden konuşmuyor, neden susuyor?" diye sordu.

Esnafın isyanını sosyal medya hesabından paylaşan Akşener de "Gerçeğin sesini iftiralarla, uydurma masallarla bastırmaya çalışanlar; Diyadin'deki Abdullah kardeşimi iyi dinlesin… Milletimizi kredi kartlarına mahkûm eden bu ucube sistemi değiştireceğiz" dedi.