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Akşener'e dert yanan çiftçi: 130 dönüm arazim var; 320 bin lira elektrik borcum var

''Saate bakmadan istedikleri faturayı verebiliyorlar''

12 Mart 2021 17:55

T24 Video Haber Merkezi

Yurt gezilerine Mardin'de devam eden Meral Akşener'n Kızıltepe ilçesinde bir çiftçi ile sohbeti dikkat çekti. Çiftçi Akşener'e ''130 dönüm arazim var. 320 bin lira elektrik borcum var'' dedi. 

Bu paranın gerekçesini soran Akşener esnaftan ''Hiçbir şeye dayanmıyor. Saate bakmadan istedikleri faturayı verebiliyorlar'' yanıtını aldı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Mardin ve ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bir diğer esnaf da Akşener'e ''Bazı günler siftahsız kapatmaya başladık'' derken başka bir esnaf da pandemi döneminde yardım alamadıklarından bahsetti. 

 

 

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