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Akşener: Doğamızı koruyarak insanımıza güzel bir gelecek bırakacağız, söz olsun hem de çevreci sözü!

"Söz olsun, hem de çevreci sözü!"

23 Aralık 2021 21:02

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından "Doğamızı koruyarak insanımıza güzel bir gelecek bırakacağız. Söz olsun, hem de çevreci sözü!" notuyla bir video paylaştı. 

Videoda Akşener şu ifadeleri kuklanıyor;

"Salda Gölü'ne beton dökenlerin, kendilerini 'Yol kenarına ağaç diktik ya' diye savunmalarını kabul edemeyiz. Kaz Dağları'nı yağmalatanların bizi Millet Bahçeleri ile uyatmalarına sessiz kalamayız. Doğamızı korumak ve kollamak bizim için kutsal bir görevdir. Doğamız topyekün alarm verirken bu uyarıyı görmezden gelemeyiz."

akşeneriyi parti

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