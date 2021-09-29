Akşener: Devlet ciddiyetiyle hareket edemeyen iktidar gökyüzüne bakıp ıslık çalmaya devam ediyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sürdürdüğü esnaf ziyaretleri kapsamında Kırşehir'in Kaman ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. O anlardan bir videoyu sosyal medyadan paylaşan Akşener, videoya "Devlet ciddiyetiyle hareket edemeyen iktidar gökyüzüne bakıp ıslık çalmaya devam ediyor" notunu düştü.

İyi Parti Lideri Akşener, esnaf ziyaretlerini Kırşehir'in Kaman ilçesinde sürdürdü. Esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, o anlara dair bir videoyu da sosyal medyadan paylaştı.

Ekonomik durumlarının sorulduğu esnaflar Akşener'e dert yandı. İşlerin çok kötü cevabını alan Akşener, o anları sosyal medyadan paylaşarak şu notları düştü:

"Pandemi boyunca devletini yanında arayan Kamanlı kardeşim, Şimdi kredi borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Devlet ciddiyetiyle hareket edemeyen iktidar ise gökyüzüne bakıp ıslık çalmaya devam ediyor..."