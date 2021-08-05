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Akşener’den ‘Yangın olur da canlılar yanmaz mı’ diyen Erdoğan’a: Yazıklar olsun

05 Ağustos 2021 09:10

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangınlarda ölen canlılar hakkındaki açıklamasına “Yazıklar olsun!” diyerek tepki gösterdi. 

Özellikle Türkiye’nin güneybatısını etkisini alan yangınlar devam ediyor. Şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybederken devam eden yangın sayısı 15.

A Haber ve ATV ortak yayınına katılan Erdoğan, şunları söylemişti: 

Şimdi televizyonlarda konuşuyorlar, dinliyorum. ‘Canlılar şöyle yandı böyle yandı.’ Eyvallah, ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Tamam da ondan sonra ne yapacağız? Hemen tedbirlerimizi aldık, dedik: Bütün bu canlıların hemen defnini yapın ardından da bütün bu canlıların sahiplerine bu canlılar kadar hemen ödemelerini yapacağız.”

Twitter hesabı üzerinden “Vicdanınıza sesleniyorum” diye yazan İyi Parti lideri, şunları kaydetti:

“Allah aşkına, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Böyle bir zamanda, böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi?”

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