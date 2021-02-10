T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akşener'den 'uzay programı' yorumu: 5 müteahhit çok sevinçlidir, acaba hangisi alacak?

"Gördüğüm kadarıyla işin içinde yap-işlet-devret modeli var"

10 Şubat 2021 16:42

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'uzay programı'nı yorumladı. Akşener "Gördüğüm kadarıyla işin içinde yap-işlet-devret modeli var. 5 müteahhit çok sevinçlidir, acaba hangisi alacak?" dedi. 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ettiği Düzce’de yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Akşener, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı uzay programı ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine şu yatını verdi;

“Uzay programı ilginç, gördüğüm kadarıyla işin içinde yap-işlet-devret modeli var. 5 müteahhit çok sevinçlidir, acaba müşteri garantisi verilecek mi? Merak ettiğim konular bunlardır. Elbette Türkiye’nin uzay çalışmalarında bulunması şarttır, bunun teknolojisiyle ilgili çalışma yapılması şarttır ama benin Sayın Erdoğan’ın açıklamasındaki gördüğüm bakış açısı hala aynı. Yani İstanbul tünelinin, Marmaray’ın, köprülerin yapılması ile ilgili hangi bakış açısıyla konuşuyorsa aynısını uzay programıyla ilgili konuşurken gördüm ilginç olanı bu. Millet aç dertlerinin konuşulması lazım. Tekrar söylüyorum elbette uzayla ilgili bir çalışma yapılabilir ama takdimini çok sorunlu buldum.”

"Kardeşi kardeşe kırdıranlar utansın"

Çin Büyükelçiliği’nin önündeki müdahale ilgili düşüncesinin sorulması üzerine Akşener şunları söyledi;

“O çok acı bir şey. Grup toplantımızda Uygur Kızımızı derdini anlatsın diye milletin kürsüsüne çıkardık. En küçücük bir saygısızlık yapmadan, yalan konuşmadan, hırslı olmadan, siyasi bir tutum almadan derdini anlattı ve herkesten destek istedi. Onun üzerine Türkiye’de gelişen hadiseleri milletimizin dikkatlerine sunmak isterim. Ne o kızımızın ne de benim şahsen olmadığımız herhangi bir sıfat kalmadı. Büyük bir iğrençlikle, iftiralar atıldı. Ben alıştım da, o kızımıza yapılanla ilgili gerçekten üzüntülerimi ifade etmek isterim, kınamak isterim. Asıl mesele iktidarın o kızımızın sözleri üzerine bir aksiyon alıp, yani Müslümanlık üzerinden ümmet üzerinden hayatını tanımlayan Sayın Erdoğan’ın bu Müslüman kızımızın anlattığı bu Müslüman Türk kadınların Çinli erkeklerin tecavüzüne uğradığı hadiselerini hepimiz biliyoruz kınamamasını da milletimizin vicdanına sunuyorum. Diğer taraftan bu kızımız ve Uygur Türklerinin hem Müslüman hem Türk, Türk milliyetçiliğinin odak noktası olduklarını iddia edenlerin de bu konuda tek kelam etmemesini, Çini kınamamasını, kulağının üstüne yatmasını görmemezlikten gelmesini de milletimizin vicdanlarına sunuyorum. Görülüyor ki, cumhur ittifakı Cimping Perinçek’in emrinde. Dünkü konu çok vahim Türk polisi diyor ki, yeteri kadar yaptınız kabak tadı verdiniz ve diyor ki, atın şunları buradan. Çok vahim ve bir kardeşimiz diyor ki gardaşı gardaşa kırdırıyorlar. Kardeşi kardeşe kırdıranlar utansın."

 

akşenererdoğanuzayuzay programı

Diğer Videolar

İsmail Saymaz'dan Sabah yazarına: Sen niye benim hakkımı değil beş tane patronun hakkını savunuyorsun ya?

Ayinde insanlardan maskelerini çıkarmalarını isteyen rahip: Kahretsin bunları bize zorlayanları

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı' ile çıktı

İyi Parti Bursa İl Başkanı Türkoğlu, Bursa Belediye Başkanı Aktaş'a 'karne' verdi

Mansur Yavaş kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı: 'Mansur Başkan, Mansur Başkan; dost peşinde, güzel adam'

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Anayasa Mahkemesi için “Kapanması gereken bir kurum” demek demokrasiye darbedir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Turşu tankına böyle girdi, dans etti...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'nin batı ülkelerine benzemesini isteyenler yüzde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Aksoy Araştırma: AKP’lilerin yüzde 53.7’si ve MHP’lilerin yüzde 89.5’i vatandaşı...

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Bakan Soylu’nun “mahrem bilgiye sahibim” ifadesi...

Rektörlük ve bakanlık mutabakata vardı; Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar lojmanları yıkılıyor...

Fatih Altaylı: Emre Belözoğlu'nu izlerken AK Partili bir bakanı izliyor...

Gazeteci İsmail Saymaz'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Turşu tankına böyle girdi, dans etti...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'nin batı ülkelerine benzemesini isteyenler yüzde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24