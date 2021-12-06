Akşener'den Otizm Vakfı’na ziyaret

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Otizm Vakfı’nı ziyaret etti. Akşener, “Bursa Öğretmen Okulu’ndan 1974’te mezun oldum. O yıllar, zihinsel engellilerle ilgili daha ileriyi gören, daha vizyoner bir eğitim verme hali varmış. Bir bütün olarak bir şeyden vazgeçmişiz, bugün anlıyorum ben. Çok zeki ile zihinsel problemi olan çocukları, bir de ortada olanları birbiriyle çatıştırmadan hepsini eğitecek bir eğitim aldık. Her şey insanların bireysel gayretine kaldı” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki Otizm Vakfı'nı ziyaret etti. Otizmli bireylerle masa tenisi oynayan, pasta yapan Akşener, vakıf yetkililerinden bilgi aldı. Akşener, şunları söyledi:

"Örnek olması gereken çalışmaları aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak ve dikkat çekmek… Amacım sadece budur"

"Hem otizmli bireylere dikkat çekmek hem de burada yapılan gerçekten çok önemli, örnek olması gereken çalışmaları aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak ve dikkat çekmek… Amacım sadece budur. Aracılığınızla burada yapılan çalışmaların Türkiye’nin pek çok yerinde çocuklarımıza, ailelerimize model olabilmesi için bugün buradayız. Dolayısıyla söz sahibi vakıf başkanımız, vakıf mensupları ve o çocuklarımızdır. Sadece şunu söyleyeyim, benim ailemde görme engelli bireyler var. Çocukluğumdan beri o konuda neler hissedildiğini biliyorum.

Zihinsel engellilik üzerinden anne ve babalar -özellikle anneler-, ‘Çocuğum benden sonraya kalmasın’ diye dua ederler. O yüzden siz bu ziyareti iletebilirseniz belki daha fazla insan, daha fazla ekonomik durumu iyi olan ve yardım yapmak isteyen insanlar burayı görürler ve bu ve benzeri vakıflara destek olurlar."

“Bugün size yapabileceğim, buranın farkındalığını yaratmak”

Üç bölümden oluşan Otizm Vakfı’nda önce spor merkezini ziyaret eden Akşener, burada otizmli bir bireyle masa tenisi oynadı ve otizmli bireylere verilen spor eğitimi hakkında bilgi aldı. Akşener daha sonra otizmli çocuk velilerinin, çocuklarının derslerini canlı olarak monitörlerden takip ettikleri bölüme geçti. Burada bir öğrenci velisi Akşener’e, “Bunlara destek sağlarsanız çok iyi olur” dedi. Akşener ise, “Bugün size yapabileceğim, buranın farkındalığını yaratmak” karşılığını verdi.

Akşener daha sonra pasta atölyesini ziyaret etti ve burada pasta yapımına eşlik etti. Ardından ahşap atölyesine geçip burada otizmli çocukların ahşap boyama etkinliğini izledi. Ardından vakıf yetkilileriyle birlikte yemekhanede çay içip sohbet eden Akşener, burada şunları söyledi:

“Ben Bursa Öğretmen Okulu’ndan 1974’te mezun oldum. O yıllar için konuşuyorum, zihinsel engellilerle ilgili daha ileriyi gören, daha vizyoner bir eğitim verme hali varmış. Biz geriye gittik. Bir bütün olarak bir şeyden vazgeçmişiz, bugün anlıyorum ben. Mesela o öğretmen okulu mezunlarını tümünün hiç beklemeden tayini çıkardı. O kadar öğretmen alınır ve çok ağır bir eğitimdi o. Doğum stajı gördüm ben. Bir ay boyunca hemşireler gibi doğum stajına gittik. Çok zeki ile zihinsel problemi olan çocukları, bir de ortada olanları birbiriyle çatıştırmadan hepsini eğitecek bir eğitim aldık. Şimdi bu gitti. Her şey insanların bireysel gayretine kaldı. Kurumsallık ortadan kalktığı zaman da bu problemlerle karşılaşıyoruz.”

Kaynak: ANKA