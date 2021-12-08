Akşener'den küçük esnafa: Ekonominin bel kemiği sizsiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyarette bulunmak üzere kara yolu ile Manisa'ya geldi. 2 yıldır esnaf esnaf, ilçe ilçe gezdiğini belirten Akşener, "2 yıl oldu. Dükkanların içerisine girdiğimde iktidarı yermiyor, kendi partimi övmüyorum. Sadece sizi konuşuyoruz. Pandemi sorunları derken bir de dolar yükseldi. Amacım; esnafın içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek. Esnaf bu ülkenin bel kemiği. Üreten sanayici, esnaf olmasa ürettiğini satamaz" dedi.

Akşener'in girdiği bir dükkan da esnaf ile arasında geçen diyalog dikkatleri çekti. Esnaf, ''Dayanacak bir gücümüz kalmadı. Beş kişi çalışıyorduk iki kişiye düştük. Böyle giderse daha fazla dayanamayız. Sizden bir şeyler bekliyoruz'' dedi. Akşener esnafın sözlerine ''Bizden beklentiniz nedir, ne istersiniz'' sorusunu yönelttiğinde esnaf ''Artık küçük esnafla ilgilenilmesini, piyasa biraz daha canlansın istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Akşener ''Ekonomonin bel kemiği sizlersiniz', beraber çözeceğiz" diyerek esnafın yanından ayrıldı.

Meral Akşener esnaf ile arasında geçen bu diyalogu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı, "İktidar abuk sabuk açıklamalarla milletimizin sinir uçlarıyla oynamaya, psikolojisini bozmaya devam ederken; Turgutlu'da da insanlarımız iktidara verdiği kredinin har vurulup harman savrulmasından artık bıkmış..."