Akşener'den, kendisinden ayrılan kız arkadaşına seslenmesini isteyen gence: Bana bak kızı zorlarsan senin bacaklarını kırarım

"Aleyna, kızım, bu çocuk senin için ağladı bana" diyen Akşener, kendisini terk eden sevgilisine seslenme ricasını kırmayarak, "Kızım acı şuna eğer seviyorsan" diye konuştu.

Videodan önce ise Akşener'in gence, “Bana bak kızı zorlarsan senin bacaklarını kırarım” dediği dikkat çekti.