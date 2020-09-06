Akşener'den, kendisinden ayrılan kız arkadaşına seslenmesini isteyen gence: Bana bak kızı zorlarsan senin bacaklarını kırarım

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-156q2ks">\n<div id="tweet-text" class="css-901oao r-jwli3a r-1qd0xha r-1b6yd1w r-16dba41 r-ad9z0x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">İyi Parti Genel Başkanı <strong>Meral Akşener,</strong> İstanbul Pendik'te, Aleyna isimli kız arkadaşının kendisinden ayrıldığı bir genç için, Aleyna'ya video mesaj gönderdi.</span></div>\n</div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div id="tweet-rich-content-label" class="css-1dbjc4n" aria-labelledby="quote-tweet-label tweet-card-label">\n<div class="css-1dbjc4n r-1udh08x">\n<div class="css-1dbjc4n r-18bvks7 r-1ylenci r-1phboty r-rs99b7 r-156q2ks r-1udh08x">\n<div class="css-1dbjc4n r-1adg3ll r-1udh08x"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1adg3ll r-1udh08x"><em>"Aleyna, kızım, bu çocuk senin için ağladı bana"</em> diyen Akşener, kendisini terk eden sevgilisine seslenme ricasını kırmayarak, <em>"Kızım acı şuna eğer seviyorsan"</em> diye konuştu. </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1adg3ll r-1udh08x"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1adg3ll r-1udh08x">Videodan önce ise Akşener'in gence,<em> “Bana bak kızı zorlarsan senin bacaklarını kırarım”</em> dediği dikkat çekti. </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1adg3ll r-1udh08x"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>