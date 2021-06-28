Akşener'den "Kanal İstanbul'un parasını söke söke alırlar" diyen Erdoğan'a yanıt: İlk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Söke söke alırlar" sözlerine karşın, "Ben buradan kendi partim adına tekrar söyleyeyim, yerli yabancı tüm şirketlere sesleniyorum bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin. Erdoğan da bunu kabul etmiş görünüyor" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Muğla’nın Milas ilçesinde esnafın derdini dinledi. Ardından, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü de ziyaret eden Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın, “Söke söke alırlar” sözlerinin anımsatıldığı Akşener şunları söyledi:

“Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu Kanal İstanbul’la ilgili olarak hem bizim, hem CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun ısrarla, o ihaleye girecek olan şirketlere dair söylediğimiz sözler üzerine; ‘sakın ola ki, bu sistemin içinde yer almayın paranızı ödemeyeceğiz’ diye söylediğimiz sözlere cevap verdi.

"Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletinin Cumhurbaşkanı mıdır, yoksa tahkim üzerinden Batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin savunucusu mudur"

Sayın Erdoğan anlaşılıyor ki gelecek ilk seçimde iktidar olamayacaklarını, seçimi kazanamayacaklarını anlamış. Sayın Erdoğan; milleti tehdit etti, ‘söke söke alırlar.’ Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletinin Cumhurbaşkanı mıdır, yoksa tahkim üzerinden Batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin savunucusu mudur, onların avukatı mıdır, anlaşılamamıştır.

"Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Ben buradan kendi partim adına tekrar söyleyeyim, yerli yabancı tüm şirketlere sesleniyorum. Bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin. Sayın Erdoğan da bunu kabul etmiş görünüyor."

Akşener, Marmaris’te ormanlık alanda çıkan yangının şaibeli olduğu ve buraya otel yapılacağı iddialarına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

“Dün bir arkadaşımdan duydum, çok hoşuma gitti. 'Akıllı yangınlar' diye bir kavram var. Buralı Muğlalı kardeşlerimizden ortaya çıkmıştır. Bu ‘akıllı yangınlar’ tatil yörelerinde, sahil kesimlerinde çok sık başımıza gelen, söndürülmesinde nedense genellikle sorunlar olan ve yeteri miktarda yandıktan sonra söndürülen yangınlar bunlar. Bunun peşinde olacağız. Bir şehidimiz var mekanı cennet olsun kardeşimizin. Bu artık Türkiye’nin yönetilemediğini, son dönemlerde ortaya çıkanlar üzerinden baktığımızda Türkiye’nin dağına, taşına, kuşuna çöküldüğü anlamını taşıyor. Daha vahim bir şey var Türkiye’de yolsuzluklar şaibeler zaman zaman olmuştur. Ama Osmanlı döneminden beri yapılmayan bir şey vardır tapunun delinmesi. Türkiye’de maalesef bu da gerçekleşmiştir. Bu çerçeveden Marmaris’teki yangına bakıyorum.”

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Kaynak: ANKA