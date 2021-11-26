Akşener'den İmamoğlu'na: Bu çalışma performansınızın devamı dilerim ki, cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, teşekkür ederek, “Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB'nin ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi' açılışına katılan Akşener, “Sizler çalışırsanız, hizmet ederseniz rekabeti biz hizmet üzerinden yaparız ve 13. Cumhurbaşkanı’nı da Millet İttifakı seçtirmiş olur.” diye konuştu.