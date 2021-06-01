Akşener'den gençlere: Ben bu yolu sizler olmadan yürümeyeceğim, gençlerimiz ülkemizin teminatıdır

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gençler, ben bu yolu sizler olmadan yürümeyeceğim. gençlerimiz ülkemizin teminatıdır." paylaşımını yaptı.

İyi Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında bir kesitini de paylaşan Akşener, "Bizim inancımıza göre sizler özgürleştikçe güçleneceksiniz, güçlendikçe üreteceksiniz. Gençler ürettikçe Türkiye kalkınacak. Türkiye kalkındıkça güçlenecek, milletimiz zenginleşecek." düşüncesini dile getirdi.

Akşener, “Kadına karşı işlenen suçlar kadınların sırf insan olmaktan kaynaklanan hakkını kullandığı için işlenen suçtur. Bu suç Türkiye için artık çok büyük bir yara ve ayıptır. Türkiye tek kişinin değil ortak aklın kararları ve kararlılığıyla bu ayıptan artık kurtulacak.” değerlendirmesini de yaptı.