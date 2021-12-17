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Akşener'den Erdoğan'a: Ya çiftçinin sesini duyacaksın ya da sandığı getireceksin; tüm dertleri biz çözeceğiz!

17 Aralık 2021 14:33

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Ya çiftçinin sesini duyacaksın ya da sandığı getireceksin; tüm dertleri biz çözeceğiz!" diye seslendi. 

Gaziantep'teki ziyaretinden bir kesit paylaşan Akşener, "Bir tarafta “ekin alamıyorum” diye isyan eden Nizipli Mustafa Kemal kardeşim; Diğer tarafta saraydan tarım politikası belirleyen, çiftçinin hakkını ithalata ve dövize yediren sayın Erdoğan;  ya bu sesi duyacaksın; Ya da sandığı getireceksin; tüm dertleri biz çözeceğiz!" ifadesini kullandı. 

AkşenerErdoğançiftçi

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