Akşener’den Erdoğan’ın sözlerine videolu yanıt: Kimsenin şüphesi olmasın ki bu kötülüğe rağmen Türkiye iyileşecek!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerini hedef alarak yaptığı açıklamasına videolu yanıt verdi. Yurt kapasitesinin yetersizliği ve yüksek kira fiyatlarına dikkat çekmek için sokaklarda yatan öğrencilerin de yer aldığı bir video paylaşan Akşener, “Gençleri suçlayarak, ‘Barınamıyoruz!’ haykırışlarına kulak tıkayıp çözüm üretemezsin. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu kötülüğe rağmen Türkiye iyileşecek!” dedi.

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununa ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre sözde öğrenci. Gezi Parkı olayı neyse bunun farklı versiyonudur” açıklaması tepki çekmişti.

Bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den geldi. “İyilikle büyüyen bu milleti kötülükle idare edemezsiniz” ifadesini kullanan Akşener, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

"Bu kötülüğe rağmen Türkiye iyileşecek"

Barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine ve yüksek ücretli kiralık daire ilanlarının yer aldığı bir video paylaşan Akşener, Erdoğan'a seslenerek, “Devlet yurduna yerleşemeyen, özel yurtlara ve yüksek kira fiyatlarına gücü yetmeyen gençleri suçlayarak, ‘Barınamıyoruz!' haykırışlarına kulak tıkayıp çözüm üretemezsin. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu kötülüğe rağmen Türkiye iyileşecek!” dedi.