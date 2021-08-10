Akşener'den Erdoğan'a: Sen hâlâ kulağının üstüne yatadur, artık milletimizin sana ayırdığı süre bitti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Sen hâlâ kulağının üstüne yatadur, artık milletimizin sana ayırdığı süre bitti" dedi.

İyi Parti lideri Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında Sivas'a gitti. Sivas esnafının sorunlarını dinleyen Akşener, bir restoran sahibi ile konuştu. Restoran sahibi "Bizim devletten beklentimiz şuydu kapanma dönemi için; Bağ-kur ücretini en azından bizden almayabilirdi. Ben basit usulle çalışan bir esnafım. En azından alacağı rakamı almamalıydı" dedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, videoya şu notu düştü:

"Sayın Erdoğan biz konuştukça kimyan bozuluyor farkındayım ama Sivaslı esnaf kardeşim de; Pandeminin başından beri siöylediğimiz gibi Bağ-Kur primlerinde yardım bekliyor. Sen hâlâ kulağının üstüne yatadur. Artık milletimizin sana ayırdığı süre bitti..."