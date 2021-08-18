Akşener'den Erdoğan'a: Muğla'da Fatma kardeşimin son çiçeği gibi çocuklarının yok olan geleceğini rantçılığa göz yumarak feda edemezsin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Muğla'da Fatma kardeşimin son çiçeği gibi çocuklarının yok olan geleceğini rantçılığa göz yumarak feda edemezsin" düşüncesini dile getirdi.

Akşener'e orman yangınlarından en çok etkilenen Muğla'da Fatma isimli bir vatandaş, "Bahçemizin çiçeği, bu da dağlarımızın şifalı bitkileri. Bundan sonra bu bitkileri göremeyeceğiz. Bu son şeylerimiz. Bunları size hediye ediyorum. Bundan sonra bu şifalı bitkilerimizi bulamayacağız bu dağlarımızda. Yok olan bizim dağlarımız, ağaçlarımız değil. Şifalı bitkilerimiz, çocuklarımızın geleceği, bizlerin geleceği yok oldu. Biz bu köyde bunlar için yaşıyorduk. Ama bundan sonra burada yaşamımızın bir anlamı kalmadı bizim için. Bizim yerlerimizi daha önce kimisi hazine kimisi orman diye elimizden alındı." dedi, bahçesinden ve dağlardan topladığı bitkileri verdi.

Akşener, "Sayın Erdoğan; Muğla'da Fatma kardeşimin son çiçeği gibi çocuklarının yok olan geleceğini rantçılığa göz yumarak feda edemezsin. Ormanlarımıza göz dikenlerin karşısında durmaya devam edecek, bu alanların ağaçlandırılmasının takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.