Akşener’den Erdoğan’a: Kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor,  nefesini hiç boşuna yorma

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Zulüm 1453'te başladı' diyenlerle nasıl birlikte oluyorsun? Sen bu Gezicilerle berabersin, yolun açık olsun" sözlerine, “Kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor, nefesini hiç boşuna yorma” yanıtını verdi.

Akşener, Erdoğan'a yanıtı Filenin Sultanları'nın üçüncülük maçını takip etmek için geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan verdi.

Twitter hesabından paylaştığı videoda Akşener, "Sayın Erdoğan, sana Filenin Sultanları'na destek olmak için geldiğim Belgrad'dan sesleniyorum. Duydum ki yokluğumu fırsat bilip bana sallamışsın. İftirada bulunmuşsun. Bak sayın Erdoğan! Kendini bu aziz millete ait hisseden hiç kimse, kutlu fethi sehven bile olsa işgal olarak tanımlayamaz. ‘Zulüm 1453'te başladı' diyemez, demeye de dili varmaz. Aynı senin bakanlığının yaptığı gibi, şayet derse de benimle yol yürümeye devam edemez. En iyi sen biliyorsun ki ben bu milletin evladıyım. Sadece ama sadece milletimle beraberim. Ben asil milletimizle beraber yürüdüğüm sürece yolum da bahtım da açık olsun inşallah! Artık bu kutuplaştırma ve milleti bölme taktiklerin tutmuyor. Biz milletimizle el ele vererek birlik ve beraberliğe, iyilik ve kardeşliğe olan yürüyüşümüze ilk günkü inançla devam ediyoruz. Sen buna engel olamayacaksın. Nefesini hiç boşuna yorma." ifadesini kullandı.