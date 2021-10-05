Akşener’den "Dindar bir anayasa olmalı, değişmez maddeler konmamalıdır" diyen İsmail Kahraman'a tepki: Ailesinin yarısı FETÖ’den kaçak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu. Burada eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi İsmail Kahraman'ın 'Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır" açıklamasına sert yanıt verdi. Akşener şunları söyledi;

"Hep böyle oluyor. Sonuç olarak gördük ki ailesinin yarısı FETÖ’den kaçak. Dolayısıyla bu yaşlı arkadaşın evde oturup torunlarıyla ilgilenmesi ve onlara moral vermesinde büyük fayda var. Kendisini hatırlatmak için de böyle eksantrik çıkışlardan uzak durmasında büyük fayda var."

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iktidarın anayasa çalışmalarını hatırlatarak, yeni anayasanın dindar bir anayasa olması gerektiğini savunmuş ve ''Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir" demişti.

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Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi İsmail Kahraman, bir konferansta sarf ettiği yeni anayasa ve laiklik ile ilgili sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını söyledi. Kahraman, ilk 4 maddeye dokunmanın mümkün olmadığını, vatanını, milletini, bayrağını ve cumhuriyeti sevenlerin bunu asla istemeyeceğini belirtti. A Haber'e konuşan Kahraman, "4 maddeye dokunulacak, ona dokunmak mümkün mü? Vatanını seven insanın, milliyetçi olan insanın devletine, bayrağına karşı ve cumhuriyete karşı tavır alması mümkün değil. Hukuktan nasibini almamışların hezeyanları ile karşılaşmamak beni üzüyor" dedi.

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