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Akşener'den 'AYM kapatılsın' diyen Bahçeli'ye yanıt: Kendisini evine dönmeye, dinlenmeye davet ediyorum

"Çok yorgun olduğunu anladım; evinde dinlenmeye davet ediyorum”

01 Nisan 2021 13:53

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın' çıkışına karşılık olarak "150 yıllık iyi kötü demokrasi tarihimize uymuyor. Son hadiselere baktığımız zaman ben kendisini evine dönmeye davet ediyorum" yanıtını verdi. 

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması için yapılan başvuruya ilişkin iddianameyi iade etmesini değerlendiren Akşener, "Hukukçu değilim. Yargıtay'ın iddianamesindeki AYM raportörünün bu eksikliklerinin düzeltilmesi amacıyla geri gönderdiği bilgim var. Dolayısıyla bu normal prosedür gibi görünüyor" dedi.

"Erdoğan’ın üzülmesini istemediği için AYM’yi taşlamaya başladı..."

Bahçeli'nin, iade kararı sonrası yaptığı 'AYM kapatılsın' çıkışını da değerlendiren Akşener, "Bahçeli sürekli ‘kapatın’ dediği için, Yargıtay hızlı bir dosya hazırladı. Fakat başka bir durum var. Erdoğan’ın ikinci kez seçilip seçilmeyeceğine dair tartışmalar var. Bahçeli de Erdoğan’ın üzülmesini istemediği için AYM’yi taşlamaya başladı. Ama bunları bir tarafa koyarsak, bu tür çok üst perdeden ve racon kesen açıklamaların hukuka, demokrasiye, insan haklarına, 150 yıllık demokrasi tarihimize uymadığını söyleyebilirim. Son hadiselere baktığımız zaman ben kendisinin bir yakın kardeşinin kız kardeşi olarak kendisini eve dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım. Evinde dinlenmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda MHP lideri Bahçeli'nin Akşener'e eski partisine dönmesini kast ederek "evine dön" çağrısı üzerine Akşener'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum" paylaşımı gündem olmuştu. 

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