Akşener'den atanamayan öğretmenlere dikkat çeken 24 Kasım paylaşımı: Sınıfta, markette, mağazada, inşatta...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyda hesabından atamayan öğretmenlere dikkat çeken videolu bir 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı paylaştı.

Videoda, markette çalıştığı sırada annesi tarafından öğretmenler günü kutlanan bir öğretmeni konu alan videoyu paylaşan Akşener, "Sınıfta, markette, mağazada, inşatta veya herhangi bir yerdeki tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun" dedi.

Akşener paylaşımına "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Ömrünü Türkiye’nin güçlü geleceğini inşa etmeye adayan, sınıfta, markette, mağazada, inşaatta ya da herhangi bir yerde öğrencilerine kavuşmayı bekleyen tüm öğretmenlerimizin #ÖğretmenlerGünü Kutlu Olsun..." notunu ekledi.