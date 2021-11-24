T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akşener'den atanamayan öğretmenlere dikkat çeken 24 Kasım paylaşımı: Sınıfta, markette, mağazada, inşatta...

"Herhangi bir yerdeki tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun"

24 Kasım 2021 11:52

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyda hesabından atamayan öğretmenlere dikkat çeken videolu bir 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı paylaştı. 

Videoda, markette çalıştığı sırada annesi tarafından öğretmenler günü kutlanan bir öğretmeni konu alan videoyu paylaşan Akşener, "Sınıfta, markette, mağazada, inşatta veya herhangi bir yerdeki tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun" dedi. 

Akşener paylaşımına "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Ömrünü Türkiye’nin güçlü geleceğini inşa etmeye adayan, sınıfta, markette, mağazada, inşaatta ya da herhangi bir yerde öğrencilerine kavuşmayı bekleyen tüm öğretmenlerimizin #ÖğretmenlerGünü Kutlu Olsun..." notunu ekledi. 

meral akşeneröğretmenler günü mesajıvideoatanamayan öğretmenler24 Kasım Öğretmenler Günü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

'Gazete' sergisi | Tan Oral 'yer çekimsiz' çizgisini anlatıyor: Yandaş yaratma problemi değildir çizgi

EYT'liler ile CHP 81 ilde sokağa çıktı | CHP'li Ağbaba: Sorunların çözümü için hemen seçim

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Rantçıya, faizciye çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor, biz çözeceğiz, sözümüz söz

Davutoğlu ile AKP'ye yakın gazeteci arasında canlı yayında 'dediniz mi, demediniz mi' tartışması: "Bunu vasat seviyede bir zekâ anlar"

Ahmet Davutoğlu: Yüzükle çıkılan yolculuk hesabı imkansız servetlere dönüştü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24