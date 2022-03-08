Akşener'den, 8 Mart mesajı: Engellerden, baskılardan ve korkulardan uzak günlere çok az kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadın Günü için sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoyu ”Değerli Türk kadınları… Madem yarın #8Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Gelin, hem dertleşelim hem de Türk kadının görmezden gelinen gücünü konuşalım… Engellerden, baskılardan ve korkulardan uzak; Umutlu, mutlu ve iyi günlerimize inanın, çok az kaldı” notuyla paylaştı.

“Atatürk, Türk kadınının hakkını, hukukunu, değerini bilmiştir”

Akşener, şunları söyledi;

"Kadınlar Osmanlı döneminin yıkılışına dair dönemden başlayarak hem hak arayışlarını hem de milletlerinin bulundukları şehirlerdeki insanların, hem haklarını hem de hayatlarını kolaylaştırmak için çok büyük mücadeleler vermiştir.

Yani sürekli savaşta olan bir memlekette aynı zamanda bir de üstüne ekonomiye onlar götürmüştür. Bu çerçevede Atatürk, Türk kadınının hakkını, hukukunu, değerini bilmiştir.

Dünyada en demokratik olarak bilinen ülkelerde bile henüz seçme seçilme hakkı gibi, cemiyetin içinde çeşitli yönetim kademelerinde kadınların yer alması konusunda büyük bir gayret sarf etmiştir."

“Meclis’te İyi Partili kadının temsil edileceği bir bakış açısını kazanacağız”

Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınların mücadelesinin değerini bildiğini belirterek, “Hakkı hakka teslim etme inancı” ile kadın haklarını Avrupa’daki ülkelerden önce Türkiye’de sağladığını vurguladı.

Seçme ve seçilme hakkına birçok ülkeye göre erken elde eden Türk kadınlarının siyasetten daha iyi bir konumda olması gerektiğini vurgulayan Akşener, “İYİ Parti olarak biz de bu konuda çok başarılı olduk diyemem. Öğrenerek yürüyen siyasi bir organizasyonuz. Meclis’te İYİ Paritli kadının temsil edileceği bir bakış açısını kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Akşener, şu ifadeleri kullandı;

"Günlük hayattın içinde genç kadınlardan, yaşlı kadınlara kadar baktığımızda bir kere yoksulluk çekiyorlar. İlk işten çıkarılan kadınlar oluyor. Tahsili olan kadınlar yöneticilikte çok geri kalıyorlar. Bir erkek, bir kadın aynı vasıflardaysa erkek tercih ediliyor. Kadınlara dair ortaya konulan, ön yargılar, ön kabuller, mutlaka mesleğinin dışında görevleri olduğuna dair bir anlayış kadınları geriye itiyor.

Benim gördüğüm iki önemli konu var. Birincisi her alanda geri düşme, ikincisi yoksulluk ve buna bağlı olarak kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet."

“İstanbul Sözleşmesi derhal imzalanmalı”

İstanbul Sözleşmesi’nin önemine vurgu yapan Akşener, ”Bu konuları çözmek Türkiye için çok önemli bir meseledir. Bunun yolu da İstanbul Sözleşmesi’ni derhal imzalamaktır.” dedi.

“Kadınlar önünde engelleri aşmalı”

Meral Akşener, kadınların önündeki engelleri aşması gerektiğini belirterek, “8 Mart Dünya Günü’nde kadınlarımızın içlerindeki gücü keşfederek yarının bugünden çok daha iyi olacağına inanarak ve bu güzel günlerin gerçekleşmesine az kaldığını kendi güçleriyle bunu başaracaklarını, inançlarını pekiştirmelerini, kendilerine inanmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.