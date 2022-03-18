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Akşener'den 18 Mart mesajı: Çanakkale; cesaretin, birliğin ve mücadelenin ruhudur

Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla videolu bir mesaj paylaştı

18 Mart 2022 13:12

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Çanakkale; cesaretin, birliğin ve mücadelenin ruhudur. Sevginin, umudun ve inanmışlığın tarifidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla videolu bir mesaj paylaştı. Videoda, fonda "Ah Bir Ataş Ver" türküsü eşliğinde Çanakkale muhaberelerinden ve Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerinden kesitler yer aldı. Akşener, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Çanakkale; Cesaretin, birliğin ve mücadelenin ruhudur. Sevginin, umudun ve inanmışlığın tarifidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum... 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun! #ÇanakkaleGeçilmez”

 

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