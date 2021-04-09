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Akşener: Biz, İtalya Başbakanı’nın Erdoğan’a posta koymasına müsaade etmeyiz

"Ama Sayın Erdoğan devlet geleneğimizde yeri olmayan bir şekilde Çin elçisinin bizi tehdit etmesine müsaade edecek"

09 Nisan 2021 18:05

İyi Parti lideri Meral Akşener, "Biz, İtalya Başbakanı’nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz" paylaşımını yaptı. 

Twitter hesabından FOX TV'de katıldığı programdan bir kesit paylaşan Akşener, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'diktatör' nitelemesi yapmasını eleştirdi. 

"Ama Sayın Erdoğan devlet geleneğimizde yeri olmayan bir şekilde Çin elçisinin bizi tehdit etmesine müsaade edecek"

Akşener paylaşımında, "Biz, İtalya Başbakanı’nın sayın @RTErdogan'a posta koymasına müsaade etmeyiz. Ama Sayın @RTErdogan devlet geleneğimizde yeri olmayan bir şekilde Çin elçisinin bizi tehdit etmesine müsaade edecek. İşte devletimizin saygınlığını, ağırlığını götüren ucube sistemin yansıması..." ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Diktatör" dediğinin hatırlatılması üzerine de Akşener, "İtalya Başbakanı da çıkıp Erdoğan'a posta koydu. O postaya da karşı koyarız biz. Biz rekabet edebiliriz, demokrasi yoluyla iktidarı değiştirmek için vatandaşlarımıza bunları izah edebiliriz ama İtalyan Başbakanı'nın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz. Ama Sayın Erdoğan buna müsaade edecek şimdi. Yakın zamanda o masaya oturmazlarsa, göreceğiz" ifadesini kullandı.

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