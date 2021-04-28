T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akşener: Bir baktık ki; kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir minnoş Mr. Erdoğan gelmiş

Akşener, Biden'ın 1915 olaylarına 'soykırım' nitelemesi karşısında Erdoğan'ın tavrını eleştirdi

28 Nisan 2021 13:42

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına 'soykırım' nitelemesi karşısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrı için "Bir baktık ki; kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir minnoş Mr. Erdoğan gelmiş" ifadelerini kullandı. 

Akşener şöyle konuştu;

"Milletimiz için ar meselesi olan bu meselenin aslında Sayın Erdoğan için haziranda yapılacak görüşmenin maddelerinden biri olduğunu da öğrenmiş olduk"

"Bir baktık ki kafası bozulana posta kovmakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir minnoş Mr. Erdogan gelmiş. Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan, çıkıp da ‘Eyy Biden, sen kimsin’ çekmek yerine, ‘Sayın Biden’ demekle yetinmekle kalmış. Milletimiz için ar meselesi olan bu meselenin aslında Sayın Erdoğan için haziranda yapılacak görüşmenin maddelerinden biri olduğunu da öğrenmiş olduk."

meral akşeneriyi partilider

Diğer Videolar

CHP'li Tanrıkulu 'cezaevlerindeki hak ihlalleri'yle ilgili konuştu: Bunların yüzde birini duysanız, milletvekili olmaktan utanırsınız

Kılıçdaroğlu: Adalet çok yakın sevgili halkım, sandık gelecek ve adaletin nefesini hissedecekler

Levent Üzümcü'den Kalkeodon Meydanı'nda performans: Devlet Anayasa'nın 64'üncü maddesini uygulamıyor

Muharrem İnce’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘hamdolsun’ tepkisi: Bence doktora görün

Köpek beslerken saldırıya uğrayan kadın: Sadece Allah'ın sessiz kullarını doyuruyorum diye bu muameleyi gördüm

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Haziran 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Oyuncu Çiğdem Batur maruz kaldığı tacizi anlattı: Siz ceza almadıkça maalesef bu...

İmamoğlu duyurdu: Bu dev tesis 2.4 milyonluk nüfusun atık suyunu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sedat Peker: Süslü Sülüman, Anadolu Adliyesi'nde ortak çalıştığın savcıları, o...

Sedat Peker: Temiz Sülüman, oğlun Engin Soylu, dört gündür 25-30...

Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz ile Veyis Ateş arasındaki konuşmayı...

Sedat Peker'den CHP'li yetkililere: Süslü Sülü'nün koruma müdürü Ekrem Güler'in...

Ahmet Şık: Veyis Ateş aynı zamanda Cem Küçük ile birlikte...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Oyuncu Çiğdem Batur maruz kaldığı tacizi anlattı: Siz ceza almadıkça maalesef bu...

İmamoğlu duyurdu: Bu dev tesis 2.4 milyonluk nüfusun atık suyunu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24