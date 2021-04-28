Akşener: Bir baktık ki; kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir minnoş Mr. Erdoğan gelmiş

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına 'soykırım' nitelemesi karşısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrı için "Bir baktık ki; kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir minnoş Mr. Erdoğan gelmiş" ifadelerini kullandı.

Akşener şöyle konuştu;

"Milletimiz için ar meselesi olan bu meselenin aslında Sayın Erdoğan için haziranda yapılacak görüşmenin maddelerinden biri olduğunu da öğrenmiş olduk"

"Bir baktık ki kafası bozulana posta kovmakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir minnoş Mr. Erdogan gelmiş. Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan, çıkıp da ‘Eyy Biden, sen kimsin’ çekmek yerine, ‘Sayın Biden’ demekle yetinmekle kalmış. Milletimiz için ar meselesi olan bu meselenin aslında Sayın Erdoğan için haziranda yapılacak görüşmenin maddelerinden biri olduğunu da öğrenmiş olduk."